Je suis Ricardo Moreno, Vénézuelien, diplôme ingénieur, et avec un master dans l'ingénierie électrique et optique reçu en l'institut Télécom SudParis (ancien Institut National des Télécommunications, INT).

Je suis spécialiste dans le champs des services triple play distribués sur réseaux HFC. Aussi, j'ai certain expérience comme consultant technique, lequel a été fait à niveau international.

Actuellement, j'ai le poste d'Ingenieur de planification de la réseau de transmission, dans Telefónica Venezolana, C.A. (Movistar Vénézuela), par les régions Ouest et Centre-Ouest.

Aussi, je suis leader technologique pour le conception des réseau DWDM/ASON.

Mon but est démontrer mon expertise et mes habilités dans l'intérieur d'une environnement multidisciplinaire, où mon profil professionnel puisse être développé sans interruption, basé sur des principes comme la discipline, le travail en équipe, l’auto-instruction, le labeur dur, l’honnêteté et la fidélité; tandis qu'en même temps, satisfais mes besoins de sécurité et de stabilité.



Mes compétences :

organiser