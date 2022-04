Le single "Así va el mundo" est disponible sur:



Ricardo Rey

Musicien, Auteur, Compositeur, Chanteur.



« J'habite un corps humain et j'en suis toujours aussi content. »



Parisien de naissance, espagnol de corps et d'âme, naturalisé français par choix.

Né dans une famille musicienne, il est dans la cuve dès le départ.

Il démarre la guitare enfant et prend ses premiers « cours » avec les cousins, les tontons en Espagne et plus tard à Paris, toujours en famille. Suivent les années 'bêtes" où la musique est si naturelle dans son milieu qu'il ne sait pas que c'est un métier. Après l'apprentissage familial il forme sa voix à l'aide de maître Kauffman.



Il abandonne son chaotique parcours scolaire à 17 ans et démarre dans la publicité en postproduction comme faiseur de jingles (campagnes radios, TV ...etc).



En 1989, il intègre le C.I.M. à Paris, à l’époque sous la baguette d'Alain Guerini. Enfin, Il se frotte au Jazz. Suivent les rencontres: Jean-Claude Fohrenbach, Christiane Legrand, Tony Bonfils, Claude Bolling, Ivan Jullien, Samy Abenaim, Christian Lété, Guy Hayat et beaucoup d'autres.



Il y reste 4 ans.



Parallèlement et en dehors de la pub, il compose pour le théâtre (festival d'Avignon, théâtre du Rond-Point, Marigny) sur de nombreuse pièces.



Aimant passer du coq à l'âne en composition, il invente des pseudonymes pour ne pas énerver les étiqueteurs. Résultat: une quarantaine d' albums dans les bacs et présent dans d'une centaine de compiles à ce jours.

Bien sûr, reste la chanson. Il a toujours écrit des textes, des poèmes et composé des chansons. En espagnol. En français parfois. Il aime la chanson, c'est si particulier pour lui.



Aujourd'hui il tâche de mettre en œuvre son... «je ne sais pas comment ça s'appelle ma musique... ».

«Du blues andalou, j'ai entendu un jour...en fait je m'en fou totalement non ? Je fais des chansons :0) »

Inspiré de ses racines, sa culture, de son parcours ,



on ne saurait définir un style musical ...si, de la poésie en chanson.













Mes compétences :

Musique

Musique de film

Théâtre