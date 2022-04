Je m'appelle Ricardo Rodriguez et j'ai 10 ans d’expérience en tant que technicien méthodes, j'ai obtenu une licence professionnelle en production industrielle, et je possède aussi une formation de technicien supérieur en gestion de la production.



Pendant ma carrière, j’ai appris à analyser les besoins des entreprises et à appliquer des méthodes de production et qualité, ceci dans une logique d'optimisation des coûts, de la production et donc d'une amélioration continue de la productivité de l'entreprise.



Actuellement je travaille chez Greatbatch Medical, entreprise internationale spécialisée dans les implants orthopédiques, Greatbatch medical m’a ouvert les portes au monde du médical dont j’ai appris à connaitre les contraintes et je me suis formé aux exigences liées à cet secteur (Norme ISO 13485). Je participe au développement continu et mise en production des novelles prothèses, Greatbatch medical travaille pour de clients comme DePuy (groupe Johnson and Johnson) et LDR médical.



J’ai également travaillé chez Valéo et Procter & Gamble ce qui m’a permis d’acquérir une certaine expérience dans le domaine de la planification et du suivi de la production.



Je suis quelqu'un de rigoureux avec un très bon sens de l'organisation et résistant au stress ce qui me permet de travailler en équipe mais également de manière autonome.



Mes compétences :

Gestion de la production

Gestion de Stocks

Methodes

Ordonnancement

Gestion de projet

Analyse de poste Chronometrique

SAP ERP

Lean development

Kaizen

Chiffrage

Dessin technique

Analyser et améliorer les performances

Norme ISO 13485

AMDEC

Oracle ERP