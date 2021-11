Ricardo Roy PHILIPPE

Après avoir passé une dizaine d'année dans le domaine de la restauration en qualité de serveur puis responsable de salle, j'ai eu l'opportunité de suivre la formation : Assistant d'exploitation - spécialisations restauration et hébergement, pour approfondir et élargir mes compétences afin d'évoluer dans ma carrière professionnelle. Toujours à la recherche de moyens pertinents pour assurer la réussite de mon travail, je souhaite apporter mes compétences, tels que, mon esprit d'analyse, ma minutie, mon organisation, dans le cadre d'un travail mené avec sérieux et dynamisme.