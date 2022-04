Précédemment barman et serveur durant une bonne dizaine d'années , j'ai effectué une reconversion professionnelle avec la préparation d'un permis C-C1 avec FIMO Marchandises et ADR. Ordonné, méticuleux et soigné à la tâche, je suis maintenant Chauffeur PL pour DHL Global Forwarding à l'aéroport de Luxembourg.