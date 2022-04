Ricardo SANTIAGO

Après avoir été assistant commercial assurant un appui aux vendeurs dans le domaine des produits courrier, je suis allé sur le terrain en Carré Pro afin de mieux connaitre les aspects qualité et contrôles dans un environnement de production. Par ailleurs cela m'a permis d'être en contact avec les clients et d'appréhender leurs besoins. Par la suite, je suis devenu Chef d'équipe, j'ai géré jusqu'à 8 bureaux (Carrés Pro), 38 personnes.

J'ai notamment mis en place des plans d'actions et des challenges afin de développer le chiffre d'affaires des ventes de produits courrier qui était embryonnaire en 2007. 2 bureaux ont fermé et je me suis attelé à faire progresser conséquemment le chiffre d'affaire vente tout en assurant une qualité de service optimum. En 2008, 107 000 euros pour 6 bureaux de CA, la progression a été fulgurante au cours des années suivantes, en 2013, le chiffre d'affaire a atteint 1 037 074 €.



Mes compétences :

Diplomatie

Innovation

Motivation

Technicité