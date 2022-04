- Animations de groupes pédagogiques et accompagnements individuels en Espace Publics Numériques, installation et mise en service de matériels multimédia en réseaux domestiques.



- Bilingue Français/Anglais



- Connaissance de l'entreprise en général et plus particulièrement le domaine de l'achat/sourcing en milieu MRPII.



- Gestion des flux en milieu ERP.



Mes compétences :

Animateur

Multimedia