Diplômé de l’école supérieure de gestion major national DSEP 2012 et titulaire d’une licence professionnelle en marketing vente, je dIdispose d'un socle en marketing cumulé avec plus de 3 ans d'experience en vente et management







Mes compétences :

Marketing opérationnel

Gestion des stocks

management cicuit de distribution

Étude de marché

Vente directe et negociation commerciale

management unité commerciale

Gestion de la relation client analyse de données