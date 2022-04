Riccardo FRANCESCUT

“Mes études perfectionné mes compétences en communication, orientation client et la capacité de comprendre et de traiter avec les besoins des gens.

Constamment impliqués avec de nouveaux projets depuis le début, je développé les bonnes procédures, tout en définissant la meilleure norme dans la coordination des ressources avec les activités de travail.

Je suis un apprenti rapide avec une grande agilité mentale basé sur ce que la philosophie orientale appelle «changement continu»: des idées et la créativité sont les caractéristiques les plus importantes de ma personnalité".

tel: +393288872146



Mes compétences :

Market analysis

Web Application Development

Payroll

new process development

manage the relationship

eCommerce

Web 3.0

Visual Basic for Applications

Public Relations

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Linux

Kaizen

Human Resources

HTML

Financial Control

Feature Films

FLEX

Apple Mac

Adobe Premier

Adobe Photoshop

Administration and managing of a tourist farm stru