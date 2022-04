Richad SAMDJEE

Ayant suivi une formation universitaire de grade Master à Paris I La Sorbonne j'ai pu y apprendre toutes les bases et les principes fondamentaux de la gestion d’Entreprise (la Comptabilité, le Droit, la Finance, la Gestion, l’Organisation, le Management, les Statistiques, etc.).



J’ai, ensuite, et ce en parallèle de mes études, décidé de travailler dans une PME dans laquelle je pouvais mettre en pratique mes acquis.



J’ai ainsi pu mettre à profits mes compétences en tant que consultant où mon rôle était d’aider des responsables de service (DAF, responsable commercial, responsable logistique, responsable ADV, etc.) à mettre en place une organisation / des process via des ERP destinés à la PME (outils de comptabilité, gestion commerciale, CRM, Business intelligence, e-commerce, SAV, gestion de dépôt/logistique).



Grâce à cette expérience, j’ai ainsi pu renforcer mes acquis universitaires et les réadapter à la réalité des TPE/PME françaises.



Mes qualités et mes compétences transversales m’ont rapidement permis d’évoluer au sein de cette structure en tant que chef de projet puis responsable des opérations. J’ai ainsi pu m’épanouir en ayant pour fonctions :

- Le management de projets.

- Le management d’une équipe de 10 consultants.

- La coordination des équipes commerciales et techniques.

- L’animation commerciale d’une équipe de 3 ingénieurs commerciaux (dans un contexte de cycle de vente court).

- La gestion des grands comptes.

- Le recrutement de collaborateurs.



J’ai également pu enrichir mes connaissances en vivant et participant à une fusion (notre société avec un groupe). J’ai alors pu participé au processus de rapprochement en rencontrant toutes les problématiques issues de cette opération (divergence de la culture d’entreprise, réorganisation, déménagement, etc.).



Mes compétences :

Gestionnaire

Gestion

Direction Générale

Conseil

Gestion d'entreprise

Responsable commercial

Economie d'entreprise

Marketing