Richard ABIBON

Ancien membres de trois écoles de psychanalyse différentes,

Membre du Salon Oedipe.

Membre du Groupe psychanalytique de Chengdu (Chine)

je suis engagé aujourd'hui dans des recherches dont je rends compte dans mes livres dont le dernier peut se trouver ici:



"Scène primtive" une enquête psychanalytique sur l'origine



et le précédent :



"Les toiles des rêves" aux éditions de L'Harmattan.décembre 2009 :

et le précédent,



"le rêve de l'analyste" ici:



pour ce livre j'ai été invité au salon Oedipe. On peut voir la vidéo de la soirée ici : http://www.oedipelesalon.com/invite/plus/r_abibon_0109.html



mes recherches sur l'autisme ont été publiées en deux tomes chez EFEditions, 6 rue Fizeau 75015 Paris. "DE l'Autisme" ; une présentation en est lisible sur mon site.



je pratique une psychanalyse ouverte sur toutes les modalités possibles, en discussion avec les intéressés.

