Richard ADAM

J'ai toujours été passionné par l’informatique et je pense que tout problème a sa solution et que toute demande a sa réponse. C'est dans cet esprit que je suis devenu technicien d’exploitation. Le monde informatique demande de la patience, de la logique et de la réactivité, c'est ce que je suis à même de proposer en vertu d'une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans le domaine de l’informatique et de la bureautique.



Je vous remercie du temps que vous avez bien voulu m’accorder.

Cordialement,



R. ADAM



Mes compétences :

maintenance

Autocad

installation

SketchUp

réseaux

informatique

numérisation

archivage

DAO

Canon

Xerox