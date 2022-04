Richard ADENIS

Conseil en développement marketing et action commercial



Américain de naissance et d'éducation et, à présent, parfaitement bilingue anglais et français sans accent, j'ai eu une formation d'ingénieur Arts et Métiers, de culture très technique.



J'ai mené ma carrière surtout en Europe dans des fonctions de développement marketing et d'action commerciale. Mon domaine de prédilection concerne des offres de produits ou de solutions industriels, en mode projet et en "B to B". J'ai une longue expérience dans différentes industries et notamment les équipements Capex pour les secteurs de la Phama et de la BioTech.



Depuis juillet 2017, je propose à des PME et TPE des les assister dans la mise en forme de leur discours marketing et de leurs offres, je les aide à communiquer en anglais pour les aider à exporter et je leur permets d'accroître leurs prises de commande et leurs marges.



Parmi les premiers clients ;



- SALVI VALVES à Savigny-le-Temple (77), développement des ventes de vannes techniques pour la Pharma et la Biotech à l'internationale,



- VACUUM FURNACE DEVELOPMENT (VFD) à Veurey-Voroize (38), développement des ventes de logiciels de gestion des données d'ateliers de traitement thermiques industriels sur le cloud,



- Groupe ARD FINANCE à Rantigny (60), mise en place d'une stratégie de développement des différentes filiales à l'internationale.



Compétences



Directeur de Business Unit

Directeur Commercial

Recherche de marchés / Prospection nouveaux clients

Import - Export

Marketing Client / Veille concurentielle

Marketing Produit / plan stratégique produits

Formation commerciale

Motivation des forces de ventes

Management d'un réseau commercial



Mes compétences :

Négociation

Sales Strategy

2D