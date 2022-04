Richard ALEKSANDEREK

Manageur de l’équipe IMAGING (11 personnes) chez ST-Ericsson



Périmètre de responsabilités :

• Responsable des équipes de développements, pré-intégration logicielle, validation HW, simulation logicielle des solutions HW en cours de design (System C)

• Suivi des fournisseurs et des budgets associés (2M€ / an)

• Définition contractuelle des livraisons externes (planning & contenu fonctionnel)

• Maintenance et déploiement client du système complet (bug tracking & plan de transfert)

• Reporting aux responsables des produits 2G & 3G



Environnement projet : Suivi de 3 fournisseurs francophones & 3 partenaires anglophones



Mes compétences :

CVS

H264

HTTP

ISP

MP3

MPEG4

PCM

RTSP

SAFE