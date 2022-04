Richard ALEXANDRE

Passioné par les dynamiques internationales, mes études menées en Grande-Bretagne m’ont permis d’acquérir de profondes connaissances en commerce international,une maîtrise élevée de l’anglais et de l’espagnol, ainsi qu’une interessante connaissance des cultures étrangères.

Autonome, polyvalent et créatif, je suis actuellement gérant de la société que j'ai crée, LINKYCOM, une société de création d'identité visuelle on-line dont voici les principales réferences:



www.issn.org

www.dubin.fr

www.katmandou.net

www.broderiedereve.com

www.zigomatik.com

www.ago-entreprise.com

www.pcs-formation.com

www.echekemat.com

www.sudokubana.com



Mes précedentes experiences m'ont menés vers un poste de chargé de clientèle export dans le secteur de l’édition technique dans lequel j'ai eu la responsabilité de la commercialisation de produits au Moyen Orient et en Afrique. Mon expérience commerciale a été également enrichie, lors de mes stages, durant lesquels, j’ai exercé des responsabilités commerciales, étant en charge de la prospection, de la vente et de l’animation du réseau de partenaires de l’entreprise.



Mes compétences :

Commercial

Communication

Identité Visuelle

International

Internet

Marketing