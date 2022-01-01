Richard ALLARD

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Guécélard dimanche 10 avril à partir de 20 heures.
CARRIERE PROFESSIONNELLE :
DE FORMATION MECANIQUE (BTS FABRICATIONS MECANIQUE).
J'AI PASSE 8 ANS CHEZ "DASSAULT AVIATION" USINE DE BIARRITZ COMME PREPARATEUR EN MODIFICATION ET (OU) REVISION DES AVIONS DE CHASSE.
DEPUIS 1992 JE SUIS CHEZ FCI (CONNECTIQUE) LA FERTE BERNARD .
J'AI DEBUTE COMME TECHNICIEN METHODES ASSEMBLAGE,PUIS :
RESPONSABLE METHODES DE CE MËME SERVICE
" " + responsable du service automatisme
" " + resp " outillage
+ resp DU DEVELLOPEMENT LOW COST
RESPONSABLE HYGIENNE & SECURITE DU SITE
LE SITE ETANT EN COURS DE FERMETURE , JE PREPARE UN DOSSIER
DE CREATION D'ACTIVITE ET CREER MA SOCIETE DE SERVICE
Mes compétences :
Artiste
Management
Methodes
Sécurité
Spectacle
VTT