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Richard ALLARD

GUECELARD

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Guécélard dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

CARRIERE PROFESSIONNELLE :

DE FORMATION MECANIQUE (BTS FABRICATIONS MECANIQUE).

J'AI PASSE 8 ANS CHEZ "DASSAULT AVIATION" USINE DE BIARRITZ COMME PREPARATEUR EN MODIFICATION ET (OU) REVISION DES AVIONS DE CHASSE.

DEPUIS 1992 JE SUIS CHEZ FCI (CONNECTIQUE) LA FERTE BERNARD .
J'AI DEBUTE COMME TECHNICIEN METHODES ASSEMBLAGE,PUIS :
RESPONSABLE METHODES DE CE MËME SERVICE
" " + responsable du service automatisme
" " + resp " outillage
+ resp DU DEVELLOPEMENT LOW COST
RESPONSABLE HYGIENNE & SECURITE DU SITE

LE SITE ETANT EN COURS DE FERMETURE , JE PREPARE UN DOSSIER
DE CREATION D'ACTIVITE ET CREER MA SOCIETE DE SERVICE

Mes compétences :
Artiste
Management
Methodes
Sécurité
Spectacle
VTT

Entreprises

  • FCI

    maintenant

  • DASSAULT AVIATION BIARRITZ / FCI (connectiques) 72 - Méthodes

    1982 - 2008

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