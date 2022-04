Richard ALLOUCH

Rédacteur pour : Le premier guide "La Montagne, Source de Vie & d'Emotion", Le Guide des Loisirs Sportifs en Montagne. Visitez le site internet nomadine.fr le site twitter.com/nomadine50 et la page facebook.nomadine. Cette publication développe un concept original et complet : le guide éclaire sur 30 loisirs sportifs pour tous y compris les personnes en situation de handicap et ce, dans 9 massifs de la métropole et de l'outre-mer. On y découvre des spots pour les activités sportives dans 45 départements, des bons plans, des astuces, les acteurs de la pratique, etc.