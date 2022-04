Richard Anthony BAHANAG

Bonjour!

Je suis un jeune camerounais de 45 ans et demi d'âge,,marié et père de 2 enfants,je suis employé à PLASTICAM SA depuis le 02/01/2003;j'ai commencé comme Préparateur colle et Conducteur chaudière,aujourd'hui je me retrouve à faire autre chose que ça(conducteur d'engins ou cariste),après une formation interne.

J,ai fait tout mon secondaire au Lycée de New Bell a Douala,ou j,ai obtenu mon baccalauréat (série D) en 1993,c,était la dernière session qui passait a l,oral;après j,ai passé deux années à ,l,université de Yaoundé en faculté de génie industrielle,mes parents étant démunis,je ne pouvais plus continuer avec les études,alors il a fallu arrêter pour faire autre chose.C,est ainsi qu,autour des années 1997 je commence a gérer une poissonnerie(Poissonnerie Omeng non loin du marche central de Douala),ceci jusqu,en avril 2000 ou je suis pris comme journalier à Plasticam Sa,j,occupe ce statut jusqu,en fin décembre 2002 quand on organise un test niveau Bac pour des conducteurs de chaudière,ainsi je présente le test et je le passe,6 mois plus tard après une formation intense je suis embauché a ce titre a plasticam.

Un an après,c'est la compression,il a fallu faire face à cette situation vraiment difficile,j'ai été maintenu dans l'effectif des employés,mais il s'avère que je sois formé au poste de conducteur d'engins à l'Onduleuse,car le titulaire à ce poste a été débauché lors de ladite compression,c'est le poste que j'occupe jusqu'à ce jour.

J'ai eu l'occasion de suivre certaines formations durant les années qui suivent: sécouriste en incendie,récyclage sur les engins à fourches,cours de conduite en automobile(permis B)