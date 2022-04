Bonjour. Je me nomme Kouassi Kouakou Anzoua Richard. De part ma formation universitaire, je suis actuellement un professeur d'anglais dans un établissement secondaire privé pour l'instant. Mais je souhaiterais plus tard me lancer dans les affaires et peut-être représenter des entreprises internationales étrangères en Côte d'Ivoire et en Afrique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet