Fort de 23 ans d'expérience dans le monde du travail des métaux j'ai intégré depuis Juin 2013 l'équipe de vente de la société Fuchs division industrie et suis en charge du suivi commercial des départements 27, 14 et 50.

N'hésitez pas à me contacter au 06 09 57 26 65 ou richard.appert@fuchs-oil.com

Vous pouvez également consulter notre site webArray



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Communication

Shell

Management

Gestion de projet