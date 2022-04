Richard ASSANTE

De formation technique et après une enfance à travers

le monde avec mon père dans l'aviation, très jeune, mon esprit va vers la création et l'envie de différence dans des différents secteurs avec beaucoup d'interrogations :

pourquoi, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, pour qui ?



Passionné du monde du commerce, je crée un certain

nombre d'affaires ( 23 à ce jour ) aussi bien sur le

plan structurel que sur les envies et besoins du

consommateur, ma devise : partir à l'envers.



Mes expériences dans les domaines suivants:

restauration tradi et rapide...5ans

service clés,cordonnerie,photos,imprimerie...10ans

fleur et plantes...12ans



A ce jour , mon expérience et ma passion sont les deux moteurs dans mes orientations,le tout animé par une énergie débordante avec une envie de découverte.



Mes recherches et envies se portent suivant plusieurs axes de réflexion,toujours avec l'innovation ou la découverte comme fil rouge ( je ne vois aucun intérêt à ouvrir une structure identique à l'existant, je préfère créer un évènement).



Les concepts existants dans tous les domaines sont

et doivent être bousculés par des nouvelles approches

de marketing, de merchandising, d'animation ( le bonheur de l'évasion doit faire partie de l'équation)

et surtout dans la gestion de l'humain qui pose problème de part ses gênes ( l'homosapien n'a jamais eu le gêne du travail...) Il faut partir de cette donnée et dérouler le concept, car aujourd'hui que se passe t-il :

Tous les décideurs diminuent l'intervention

humaine et pensent avoir trouver la solution en

appliquant le low coast, le discount, mais danger

cette solution aura vite une fin, il faut être plus

performant au sein du BACK OFFICE ( finalisation

des produits, gestion stocks, préparation des

implantations ...) et du FRONT OFFICE également

( création de collections éphémères,animation plus

prononcée des lieux de vente et motivation des équipes ...)il faut faire révêr les équipes et le

chaland.

le produit seul ne suffit plus au consommateur, la surconsommation (système Fordien)a fait de nous, des prospects méfiants et avertis.



Seul "le luxe" sort de cette approche, puisque la part du rêve et de l'image que celui-ci véhicule est supérieure au produit lui-même.



Les 3 grands principes du commerce :

pas cher et en masse

cher et volume maîtrisé

unique et au prix que l'on veut.



La création ou la re-structuration, repose sur l'écriture d'une "nouvelle histoire" et la réussite

passe souvent par la simplification à l'extrême

du concept, pour le rendre plus lisible et plus compréhensible par le chaland et par la qualité des

emplacements en adéquation avec le produit.



La difficulté est d'apporter un produit innovant

à forte valeur ajoutée et le diffuser en masse , en sachant que l'information va très vite et va se retourner contre nous, la copie va vite faire son apparition,ceci impose un fort degré d'innovation, une remise en question presque hebdomadaire en sachant que les "équipiers homosapiens" perdent vite la flamme !

et en plus, si l'emplacement est numéro 1 pour l'activité en question, la concurrence aura fort à faire pour vous prendre des parts de marché.



Les clés résident dans la volonté de changement,de remise en cause permanente et de l'expérience de l'acte d'achat, sans oublier un taux de fidélisation

le plus élevé possible en utilisant les "bonnes recettes".



Début 2012, c'est reparti ! pour un nouveau concept

de fleurs et de plantes "SOHO FLOWERS" en intégrant tous les bons ingrédients, notamment les collections éphémères, l'idée : le Zara de la fleur !

Mars 2013, Une équipe de 5 personnes, Projection CA pour cette année à plus de 500Ke, je vous invite

sur Facebook en tapant " soho flowers facebook " sur Google.



Avril 2014, création d'un nouveau concept lowcoast et innovant FLORAPRICE

je crée l'easy achat en pensant aux prospects en premier.



Décembre 2014... Ouverture SOHO N°2 sur 400m2 avec un drive et plein de nouveautés ...



Assante richard

richard.assante@gmail.com



Mes compétences :

Création

Service

Innovation

Commerce

Booster votre potentiel de manager