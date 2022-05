Pierre-François FRÉRET

Missions:

- Conseil-Formation en Management, Developpement Personnel, et Gestion de la Relation Commerciale;

- Conseil et appui aux porteurs de projets: Définition de la strategie, mise en oeuvre, développement.

- Elaboration de supports commerciaux (contrats, communication...)

- Elaboration de stratégie d'implantation, études de marché, montage de dossiers, intermédiation financiere,

- Orientation vers les meilleurs dispositifs,

- Elaboration des supports nécessaires à la création,

- Tenue Comptable,

- Recrutement, chasse de profils en tension.

- Audit, redaction du CC et mise en oeuvre des normes ISO 9000, 9001, 14000, 28000,

- Outsourcing toutes compétences

- Broking tous produits (Procurement étendu), notamment Biometrie, solaire, et Commodities.

- Externalisation Paie/AMOA sur SIRH

- Paramétrage SIRH avec E.R PAY

Conseil en développement et apporteur de solutions import-export en matieres premieres, packaging, machines-outils, équipements.

Contactez moi pour plus de renseignements.



Mes compétences :

Conseil

Communication

Business

Développement commercial

Direction générale

Vente

Management

Gestion de projet

Commodities

Audit

Ressources humaines

Recrutement

Industrie

Marketing

Distribution