Richard AUDRAN

+20 ans d’expérience dans les fonctions IT, dont 13 années en gestion d’infrastructures complexes dans un environnement international. Ces dernières années, rythmées par des fusions/acquisitions amenant différents changements : implémentations d’environnements multi-plateformes à la pointe des nouvelles technologies, mises en œuvre de process structurés, accentuent mon parcours.



Cette réelle faculté d’adaptation aux changements, associée d’un fort esprit d’équipe, de capacités à communiquer, proposer et délivrer des solutions en adéquation avec les besoins de l’entreprise, me caractérisent.



Les exigences de la compétitivité nécessitent, chaque fois, l’efficience dans chacun des projets que j’accueille comme de nouveaux challenges, moteurs et porteurs de croissances collectives. Par ailleurs, je fais de la créativité mon crédo, à laquelle j’associe cette philosophie d’une compagnie des plus performantes au monde dans son domaine, « Faire toujours mieux ».



Mes compétences :

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2003 Server

UNIX

Microsoft Windows

AD

VMware

SQL

Oracle

EMC2

DNS

Delphi

Data Center

CheckPoint Firewall

COBOL

C Programming Language

Active Directory

Gestion des Budgets

Workstation 7

Windows Support

WINS

VBScript

Symantec Enterprise Vault

Symantec

Service Support

Serveur Management

SRM

PlateSpin PowerRecon

Perl Programming

PC Hardware

Oracle PL/SQL

ODBC

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Server Update Services

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Cluster

Microsoft Access

Merise Methodology

McAfee ePolicy Orchestrator

Lotus Notes/Domino

Linux

LAN/WAN

ITIL

Group Policy

GL TRADE

Dynamic Host Control Protocol

Capacity planning

CA ArcServe

C++

Business Intelligence

Assembler

Apple MacOS