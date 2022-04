Richard AUGER

15 années d’expérience (nationale/internationale) en Management, Conseil IT/Marketing, Développement Business et Gestion de Projet Informatique (AMOA, MOE)



Mes compétences, en quelques lignes...



- Web/Informatique : gestion projet MOA (SI, CRM), méthode agile, bases de données, e-commerce

- Management : développement stratégique, gestion projets et équipes, conduite du changement

- Marketing/Commercial : BtoB/BtoC, stratégique, opérationnel, génération de leads, qualification clients, marketing mix, veille marchés, gestion produits, communication, GRC, CRM, Datamining

- Achats : sourcing, contrôle qualité, gestion relation fournisseurs

- International : missions dans zones à potentiels (Chine), plurilinguiste (anglais, chinois,…)



Adepte des missions complexes, je privilégie le travail en équipe en structure matricielle et valorise les réponses directes, la liberté d'agir et la variété dans les fonctions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Sourcing

Chine

Achat

Veille Concurentielle

Contrôle Qualité

Sécurité

Négociation

Marketing

Japon

Datamining

GANTT Project

PHP

Gestion de projet

Java

SQL

Adobe After Effects

Bootstrap

Montage vidéo

AMOA

Adobe Premiere Pro

Adobe

NoSQL

MOE

Motion design

Business Consulting

CSS 3

Conseil

Subversion

Photographie

Joomla

Drupal

Wordpress

E-commerce

Développement commercial

Adobe Photoshop

ERP

Méthode agile

AngularJS

Scrum

Kanban