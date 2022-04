Richard AUTHER

Expérimenté en agronomie en viticulture et en œnologie, je sais comprendre et mettre en valeur la typicité d’un terroir.



Je suis apte à répondre aux attentes d’une entreprise en matière de gestion, comptabilité et management.



Ma pratique commerciale me permet de valoriser une production pour atteindre des objectifs.



Force de proposition, je suis en mesure d’imaginer un concept dans sa globalité pour le mener à terme.



Mes expériences en Jardins espaces verts, œnotourisme et événementiel complètent mes compétences.





Je peux être l’homme de confiance capable de piloter un domaine en bon père de famille avec le même enthousiasme que le propriétaire des lieux.





Mes compétences :

Création de vignoble

Vinification

Stratégie commerciale

Viticulture

Bio

Dégustation