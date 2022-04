Richard BABOL

Domaine de compétences:



Gestion de centre de profits, Direction régionale

Management de force de vente



Titulaire du :

Master en " Management Sûreté"

DTE Sécurité Générale

CT INSSI: Cycle Technique Incendie

CT ERITECH: Cycle Technique Environnement

CT CERIC: Cycle Technique Sûreté Malveillance

CS CERIC: Cycle Supérieur Sûreté

Compétences en analyse de risques: Incendie / Sûreté

Détermination des moyens et des organisations des politiques de prévention et de gestion des risques

Protection des données.

Analyse de vulnérabilité

Analyse et mise en place de Cellule de Crise et PCA ( Plan de Continuité d'Activité)



Mes compétences :

Analyse de risque

Gestion de centres de profits

Direction Régions

Analyse de vulnérabilité: Incendie, Sûreté