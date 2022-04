Richard BAILLEUL

Étant un ancien salarié d’une entreprise de transport combiné, et licencié économique, j’aspire à proposer mon expérience de plus de 15 ans à mes collaborateurs.



Au cours de ma carrière, j’ai pu développer des qualités relationnelles qui sont indispensable dans une entreprise.

Je suis à la fois dynamique, réactif et sérieux, j'aime les challenges et les missions variées. Je sais me rendre disponible pour les clients et mes équipes. J'aime la rigueur dans mon travail et je veux que les choses soient bien faites.



Je me décris tout simplement comme quelqu'un de passionné, de travailleur et dévoué à la réussite de mes missions.



Mes compétences :

Management; contact clientèle