Richard BALLANDRAS

Marié et père de trois enfants, j'ai, tout d'abord, suivi un parcours scolaire dans le domaine de la mécanique générale et des automatismes industriels.

Désireux de (bien et vite) gagner ma vie, je décide de mettre un terme à ma scolarité pour intégrer, en 1990, l'entreprise de transport familiale comme conducteur routier.

Peine perdue, puisqu'après avoir rendu service à la nation durant 10 mois, je rejoins finalement le monde du traitement des déchets en 1995 en tant que réceptionnaire au sein de la société TREDI.

En 1999, je suis pressenti pour devenir le Conseiller à la Sécurité pour le Transport des Marchandises Dangereuses par route (CSTMD).

Quelques mois plus tard, saisissant l'opportunité qui m'est donnée de reprendre le cours de mes études si lâchement abandonnées quelques années auparavant, je suis une formation de technicien supérieur de laboratoire et d'industrialisation de la chimie (TESLIC).

Diplôme en poche, j'integre le service Qualité Santé Sécurité Environnement en tant qu'animateur HSE.

Parallèlement à ma carrière professionnelle, je souscris un engagement de sapeur-pompier volontaire au SDIS 01. Entré Sapeur de 2ème classe en 1998, je suis aujourd'hui Lieutenant et adjoint au chef du centre d'incendie et de secours de Lagnieu (01150). Côté opérationnel, j'occupe une fonction de chef de groupe.



Ce parcours quelque peu hétéroclite m'a permis d'acquérir une certaine polyvalence. Aussi bien à l'aise dans le domaine technique que réglementaire, je suis à même d'appréhender des domaines tels que :

- la santé et la sécurité des travailleurs (EVRP, ATEX, ...)

- la protection des personnes et des biens (plans d'urgence, consignes de sécurité, ...)

- la conduite d'une opération de secours

- la gestion de crise (organisation POI)

- la réglementation du travail (partie sécurité du code du travail)

- le transport des marchandises dangereuses

- l'élaboration de cahiers des charges

- le suivi et la réception de chantier



Plus récemment, j'ai eu la charge de piloter la mise à jour de l'étude de dangers du site de Saint Vulbas. J'ai également mis en application la réglementation relative au plan de modernisation des installations industrielles (PM2I).



Titulaire d'un diplôme de formateur, je participe également à des actions de formation.



Mes compétences :

Réglementation ADR

PM2I (plan de modernisation des installations indu

Officier de Sapeur Pompiers volontaire