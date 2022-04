Richard BALTEL

Passionné de micro-informatique depuis mes plus jeunes années, j'ai eu la chance d'assister à l'apparition de cette technologie sur les marchés professionnels alors que je préparais mon bac en 1987 (section A3 - Arts Plastiques).



J'ai alors débuté ma carrière en profitant de chaque opportunité qui me permettait de participer au développement de ces nouveaux outils dans les domaines spécialisés, essentiellement au sein des industries graphiques. J'ai fréquemment eu à former le personnel concerné aux avancées technologiques qu'il fallait mettre en œuvre afin d'optimiser des modes de production en permanente évolution et les adapter au cahier des charges de mes employeurs.



J'en ai fait la particularité de mon profil professionnel et j'ai créé par la suite une entreprise libérale d'Audit-Conseil en région PACA, où j'ai exercé durant sept ans dans les domaines de l'informatique, de la productique et de la bureautique, jusqu'à ce que je revienne vivre en région IDF. J'ai alors effectué une reconversion qui m'a permis de mettre à profit l'ensemble de mes acquis relatifs aux secteurs industriels et tertiaires pour des publics de niveau III et IV en parcours qualifiant, ainsi que d'accompagner un public en demande de compétences clés permettant l'insertion.



C'est animé par un fort enthousiasme que je reste en permanence à l'écoute des offres répondant à mon projet professionnel. Je veille aujourd'hui aux opportunités qui me permettront de mettre en œuvre mes compétences : l'ingénierie pédagogique, l'animation de séquences de formations qualifiantes, la remédiation aux difficultés d'apprentissage, ainsi que l'accompagnement individuel à l'élaboration de projets professionnels et l'aide à l'intégration en entreprise.



Mes compétences :

Produire des contenus et supports pédagogiques

Animer des séances de formation collective

Evaluer, Accompagner et remédier aux difficultés

Elaborer des scénarios et situations d’apprentissa