Richard BARBETT

Mon activité professionnelle a été rythmée au travers 3 étapes importantes qui m’ont permis de construire et développer mes compétences en direction générale de PME et au sein d’une importante juridiction commerciale.



1)J’ai créé la société RBI en janvier 1995 à l’âge de 27 ans avec comme cœur de métier la distribution de jeux ou jouets au travers des contrats de distribution exclusive avec des fabricants étrangers pour le territoire français et du Bénélux. J’ai cédé la société RBI en mai 2013.

2) J’ai intégré le tribunal de commerce de Lyon en tant que magistrat et prêté serment par devant la cour d’appel de Lyon en décembre 2004.

3) J’ai participé activement à la création du cabinet de management d’accompagnement « ACCANT ».

