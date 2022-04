Responsable de Pôle, Chargée de mission dans le cadre du nouveau Pôle d'Ingénierie & d'Expertise de l'IFAPE, au service des Projets et dispositifs départementaux...



Une mission pleine et franche au bénéfice du secteur de l'IAE (Insertion par l'Activité Economique)

Le nouveau projet ACT'PLUS I.A.E. (Accompagnement Territorial de l'IAE, soutenu et propulsé par le Département du VAR et l'EUROPE /FSE) en partenariat avec pilotes, réseaux et mécènes...

Une action franche pour dynamiser le secteur IAE dans le département du VAR en y associant toutes les forces vives...des opérationnels aux financeurs en passant par les élus...la création d'une plateforme pensée pour développer, trouver ensemble des solutions nouvelles, dynamiser les marchés clausés, rendre lisible l'IAE et ses impacts, créer et optimiser le lien interstructures mais aussi celui entre marchés de l'insertion et économie traditionnelle...à nous tous de jouer!...

Le pôle Ingénierie et Expertise, c'est aussi Le pilotage du "nouveau" DLA du VAR à compter de janvier 2017 et la finalisation des mesures d'impacts du précédent DLA du VAR, ainsi que la finalisation du dispositif AREESS se terminant en 2016, mais dont les suivis et mesures d'impact courent jusqu'en 2018...tout cela inscrit dans le pôle Ingénierie & Expertise.

Vous pouvez aussi nous solliciter pour l'appui à vos besoins de conseil, Expertise, Mesures et Audit ou accompagnement spécifique de projets, avec une équipe de Pôle en place au sein de l'IFAPE, que vous pouvez rencontrer sur les antennes de Six Fours ou Fréjus, ou en nous contactant par message...

Nous sommes à votre disposition....

Laurence Lopez



Je reste à votre disposition pour vos besoins en coaching personnel ou professionnel...

Mes champs de compétences restent les mêmes depuis tant d'années, tout comme ma passion de l'éducation au sens global du terme qui reste intacte!...



consultations au cabinet

consultations par téléphone



Enfants, Adultes, Adolescents

-relation d'aide, gestion du stress, coaching en psychologie positive

-éducation positive, ateliers d'orientation collectifs, aide et accompagnement au projet



Entreprises et Associations

coaching d'équipe et psychologie positive

coaching en communication non violente

coaching en efficacité, relations et qualité de vie au travail



Un bref regard...professionnelle passionnée des sciences humaines depuis plus de 20 ans, diplômée de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, Ingénieur-Conseil Education & Formation, passionnée par le secteur associatif, j'interviens en coaching, expertise, conseil & formation...2 grands plaisirs, 2 secteurs d'intervention et la conviction pour le second que l'humain et l'économique sont liés...d'une façon ou d'une autre...



Je peux intervenir, ou des professionnels de notre réseau...



1. auprès de particuliers en consultation cabinet

2. auprès des Structures souhaitant gagner en efficacité pour leurs actions et en mieux être pour leurs salariés...par des actions de coaching salariés, d'information ou de formation en gestion de conflit, communication bienveillante et non violente pour revenir à l'essentiel d'un système professionnel...une tâche à accomplir en gardant plaisir et sérénité...



c'est avec plaisir que je partage mon expérience...besoin d'un formateur ponctuel ?...sur l'une de mes compétences, contactez moi, j'échange volontiers avec vous, pour un travail commun et des interventions partagées.....

j'interviens sur tout le territoire et même plus dès lors que je sens que ma compétence va permettre une avancée ;-)



20 années d'expériences me permettront de vous proposer ce qui me paraît le plus adapté à votre demande et situation...chaque cas est unique...vous êtes unique...contactez moi pour en parler...



Laurence ;-)



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Coaching professionnel

Coaching orienté solution

Formation professionnelle continue

Thérapie individuelle

Conseil en communication

Analyse des besoins

Orientation professionnelle

Education

Coaching de dirigeants

Coaching de vie

Bien être