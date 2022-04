Laurence LOPEZ

Bonjour

j'ai 42 ans et je suis très motivée pour trouver un emploi ou un stage dans l'animation soit en maison de retraite ou en clinique/hôpitaux car j'aime travailler dans ce domaine et en équipe. Je suis quelqu'un de persévérant, organisé et qui a le sens du relationnel. j'attends vos offres d'emploi avec impatience



Mes compétences :

connaissance de Word, Gestion des plannings et RV,

connaissance de Excel, Classement et archivage

Microsoft Excel

Microsoft Word