Franck BOTTILAGINE

Le principal pour moi est de toujours se donner les moyens afin de parfaire sa ou ses spécialités

Je me suis formé il y a environ quatre ans pour être au niveau des spécificités demandées dans le déploiement FTTH, il vaut mieux quelquefois perdre un peu de temps pour en gagner plus tard

Une féroce volonté de maîtriser tous les aspects du déploiement FTTH (outils, procédures) me caractérise encore aujourd’hui mais maintenant je peux dire que j'ai un discours cohérent et je sais me montrer force de proposition pour tous les cadres de déploiements FO (RIP, ZMD, ZTD)

Mon objectif est de toujours évoluer et c'est cette volonté qui m'a permis d'avoir aujourd'hui un excellent poste qui me permet aussi bien de piloter une équipe en interne que de gérer aussi la partie sous traitance de mon entreprise.

Une citation bien connue me caractérise : QUAND ON VEUT, ON PEUT..;)



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Autocad

Qgis

Plateforme METAGATE (ORANGE)