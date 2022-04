Richard BASNIER

Professeur depuis 1994, j'ai enseigné successivement en collège (Les Mureaux et Trappes) puis désormais en lycée (Rambouillet).

Depuis 2004, je suis en service partagé à l'IUFM de Versailles, université de Cergy-Pontoise comme formateur d'histoire et de géographie pour les M1 et M2 "enseignement". Dans ce cadre, j'encadre des professeurs au sein de la formation continue, visite des collègues...

Par ailleurs, en parallèle de mes fonctions de professeur je suis musicien (contrebassite) au sein de deux formations : tsigane tango, quatuor de tango et Fab'M, jeune artiste, auteur-compositeur-interprète.



Mes compétences :

Enseignement

Formation

Formation initiale

Formation initiale et continue

Musicien