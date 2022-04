Richard BAUDIN

13 ans d'expérience en tant qu'administrateur systèmes et réseaux. Également 10 ans en tant qu'ingénieur avant-vente, ingénieur support et formateur. Une bonne partie de cette activité aux États-Unis et en support à l’international.



Mon projet: continuer d'évoluer dans un de ces domaines ou dans une activité mêlant certains de ces domaines.



Expertise technique + Capacité à percevoir, analyser, traduire les besoins + Communiquer + Autonome mais appréciant le travail d'équipe + Détermination.



Mes compétences :

Infrastructure

Messagerie

NetApp

Netbackup

Sauvegardes

Virtualisation

VMware

