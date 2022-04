Richard BAUDIN

A propos de moi :

Né le 01/10/1981 à Paris, autodidacte et polyvalent, curieux et méticuleux, je me passionne très tôt au dessin et à l'art. Je m'oriente un premier temps vers la Prothèse Dentaire (dont j'obtiens le diplôme avec succès), mais me rend compte très vite que ce n'est pas ma voie et pars en Tunisie chez cérès DDB (agence de publicité, filiale du groupe DDB) où on me propose un poste de DA Junior. De ce moment là, je trouve ma voie et une carrière se lance.



Formation :

2005 = > Formation Quark Xpress 6.5.

2003 = > Formation Adobe Illustrator 10 - Technique avancée.

2000 = > Formation auprès d’un technicien Heidelberg sur la numérisation, la retouche chromatique et le calibrage de la chaîne graphique.

Formation sur Photoshop 6 et les profils ICC par D. Legrand, enseignant de la société Pyramide.



Maîtrises techniques :

Calibrage de la chaîne graphique

Gestion du parc informatique et réseau (Mac/PC)

Creative Suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat, Distiller)

Quark Xpress



Mes compétences :

Mise en page

Graphisme

QuarkXPress

Retouche photo

Acrobat Pro

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Gestion de projet

Management

Gestion de la production

Relations clients

Relation fournisseurs