Richard BAYON

10 ans d'Audiovisuel de Service Public à France 3 et Radio France.

De Producteur Délégué Radio à Cadre Administratif en passant par Chef d'Antenne.



Puis 22 ans de reportages à travers la France et le Monde (88 pays visités, 2000 vols en avion, 7 langues parlées et 5 autres avec plus que des notions)



Spécialiste de la Grèce et de la Thailande.



Journaliste Reporter (Textes et photos) spécialisé en : Transport Aérien, Tourisme, Oenologie & Gastronomie.



Atouts : Niveau de culture générale rare, sens de l'orientation et de la Géographie du Monde hors du commun (plus rapide qu'un GPS), Oreille musicale pour les langues et grande grande connaissance de la Planète Terre.



Convivial, drôle, très drôle (si motivé) et charmeur pour de bonnes causes.



Aime toutes les couleurs avec une attirance pour le Bleu et le Vert.



Passionné par : La Nature, la Beauté Féminine, les Vins du Monde, l'Amitié et les Eléphants (fou dingue de ces derniers).



Mes compétences :

Communication

Journalisme

Relations internationales

Tourisme

Transport

Transport Aérien