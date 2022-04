Richard Baza lupuli

né à Kinshasa, le 7 mars 1956

Congolaise

Marié et 2 enfants en charge

Adresse de contact compléte : Téléphone 0999998005- 0898144094, Université libre de Kinshasa, adresse e-mail-bazalupuli@yahoo.fr

Domicile : Avenue EPULU n°29, Quartier LEMBA TERMINUS

LEMBA



Compétence : Licencié en sciences économiques Option : Economie Internationale et Monétaire.

Diplôme d'Etudes Approfondie en Economie Internationale et Monétaire



Je parle français et anglais très bien.



Emploi actuel

Chef des travaux à la faculté des sciences Economiques de l'Université Libre de kinshasa, 15ème Rue limete BP 8321 KINSHASA I.



Emplois Précedents



- Professeur d'anglais au Croupe scolaire de la Côte Muanda 1980-1986 (BAS-CONGO.

- Assistant à la faculté des sciences économiques /ULK 1994-2005

- Assistant du Secrétaire Général Académique ULK 1994-1998

- Assistant du Exécutif de l'Association du Management Africain au Développement (AMAD) et en même temps membre du Comité préparatoire du Forum sur l'aùmélioration de l'Entreprise Privée au Zaïre tenu à l'hôtel memling en avril 1997, organisé par le PNUD/PASP.

- Directeur du cabinet du Recteur de l'Université Libre de Kinshasa de 1998-2000.

- Coordonnateur Edidions Lisanga année 2000.

- Chef des travaux à la faculté des sciences économiques/ULK 2006



Publications



- Le rôle des banques commerciales dans le développement économique 1991 (Travail de Fin d'études)

- Le secteur informel comme stratégie de survie cas de rond-point victoire Kinshasa (séminaire de Planification Economique)

- La crise des liquidités dans le secteur bancaire zaïrois 1994 (mémoire de Licence)

- Syllabus de rapport Economique et correspondance Commerciale 1995 ( à l'usage des étudiants de premier graduat en économie /ULK

- Le marché monétaire (article)

- Préalable au bon fonctionnement du marché financier en RDC 2005 (article)



Goûts et aptitudes



Attiré par les multinationales, le secteur pétrolier, le secteur bancaire, la recherche, les organismes internationaux, etc.



Références



Prof. KABEYA TSHIKUKU

Professeur à l'Université de Kinshasa et Recteur à l'Université de MBUJ-IMAYI.



Prof. MAPHANA MA NGOMA

Professeur à l'Université de Kinshasa et à l'Univesité Libre (ULK)



Fait à Kinshasa, le 25 mai 2010

Richard BAZA LUPULI KAN'KITO



Mes compétences :

