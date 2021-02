Richard BDX

PARCOURS PROFESSIONNEL



17 années d'expérience en Finance de marché et d'entreprise :



- Analyste Marketing pour la recherche Mid & Small Caps et Analyste Financier Actions Sell-Side (Jeux Vidéo) chez SOCIETE GENERALE,

- Analyste Financier Actions Sell-Side (Paiements/FinTechs & Jeux Vidéo) chez SOCIETE GENERALE,

- Analyste Financier Actions Sell-Side (Paiements & Jeux Vidéo) chez BRYAN, GARNIER & Co,

- Analyste Financier Actions Sell-Side (SSII, Logiciels & Jeux Vidéo) chez NATIXIS Equity Markets,

- Analyste Financier Actions Sell-Side (SSII, Logiciels, Jeux Vidéo & Internet) chez IXIS Securities,

- Stage Analyste Financier Buy-Side (6 mois) chez RICHELIEU FINANCE,

- Stage Chargé dAffaires Corporate Finance (3 mois) chez PORTZAMPARC Société de Bourse,

- Stage Analyste Financier Sell-Side (1 an) chez PORTZAMPARC Société de Bourse,

- Stage Assistant Chargé de Clientèle Professionnels puis Assistant Chargé dAffaires Entreprises (2 mois) chez CIC Banque SNVB.



LANGUES

Plusieurs séjours aux Etats-Unis et en Europe.

ANGLAIS : courant (lu, écrit, parlé).

ESPAGNOL : niveau scolaire (lu, écrit, parlé).



INFORMATIQUE

- maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet et notions en VBA.

- bonnes connaissances des outils dinformations financières Bloomberg, Thomson Reuters, Datastream, FactSet, Trader Force, Fininfo et SAM.



CENTRES D'INTERET

- Voyages, pilotage automobile, rugby, natation, musculation.



Mes compétences :

Bourse

finance

Analyse financière

Commerciale

Marketing