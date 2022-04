Richard BEAUDOIR

Bonjour,



Jusqu'à peu directeur d'un centre de formation ("victime" d'un licenciement économique) spécialisé dans les métiers de l'environnement et du déchet, à Draguignan dans le Var, je suis aujourd'hui en pleine réflexion sur l'opportunité de créer maa propre activité de conseil ou de réintégrer un poste de responsable de formation en entreprise ou de Directeur de centre de formation.

Très au fait de la réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014. de ses contraintes comme de ses opportunités (que l'on soit entreprise ou OF), il me parait important aujourd'hui d'accompagner "le stage" de conseils périphériques tout autant importants : ingénierie du dispositif, ingénierie financière, ingénierie pédagogique, GPEC, ....



Préalablement à cet emploi, je fus de 1997 à 2000 chef de projet en ingénierie pédagogique au sein d'un cabinet de consultant de Reims travaillant exclusivement avec des grands comptes.

De 2000 à 2002, j'ai pu intégrer le poste de Responsable de Formation pour une structure multi-sites de 600 personnes avec pour missions principales de créer son service et son centre de formation sur Clermont-Ferrand. Malheureusement, un licenciement économique de masse m'a contraint de quitter cet entreprise.

j'ai rebondis au Centre National de Promotion Rurale, centre national de Formation Ouverte et à Distance du Ministère de l'Agriculture, où j'ai dirigé un service administratif de 15 personnes.

3 ans plus tard j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer la Direction du Centre de Profit et d'apprentissage industriel (AFPI/CFAI de Clermont-Ferrand).



Enfin, en guise de "mise en bouche" professionnelle, j'ai passé 2 ans à Madagascar de 1994 à 1996 dans le cadre de mon service militaire et de la coopération internationale. Pays qui, comme vous pouvez vous en doutez, m'est très cher.



Après 8 années passées dans mon dernier poste, je suis donc ouvert aux propositions qui pourraient m'être faites.



Mes compétences :

Direction générale

Formation

Formation management

Formation professionnelle

Formation professionnelle continue

Ingénierie

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Management

Responsable de formation