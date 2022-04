Richard BELLENGUEZ

Originaire du monde agricole du Pas-de-Calais, j'ai suivi des étude de droit rural et d'économie agricole pour obtenir un Master II Administration et Gestion de l’Entreprise par l’Institut d’Administration des Entreprises de Caen.

Ma formation m’a apporté des connaissances des secteurs agricole, para-agricole et agro-alimentaire.



Convaincu qu’une carrière ambitieuse ne peut se passer de l’international, j’ai choisi très tôt de multiplier les expériences à l’étranger. C’est ainsi que j’ai rejoint le campus du Griffith College à Dublin en Irlande. Outre l’ouverture d’esprit et les compétences linguistiques qu’offrent ce type d’expérience, j'ai entrepris plusieurs voyages (Angleterre, Irlande, Brésil, ...) pour découvrir la situation de leurs agricultures et de leurs économies.



Mes compétences :

Agriculture

Gestion de projets

Conseil

Commerce

Animation de réunions

Suivi administratif

Relations internationales

Relation client

Business development

Marketing

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access