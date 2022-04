Richard BELLIN

Membre de la Cour des Comptes et des chambres régionales depuis 1996

Connaissance du système des Nations Unies

Pratique des normes internationales d’audit (ISA)

Pratique des normes comptables internationales du service public (UNSAS-IPSAS)

Expérience de l’évaluation des systèmes de contrôles interne (utilisation du référentiel COSO)

Direction d’équipes d’audit et organisation de missions à l’étranger

Examen de la gestion et analyse financière

Capacité de synthèse et de rédaction

Connaissance des pays en développement

Capacité à travailler dans des contextes variés et de manière flexible

Expérience du travail dans un contexte diplomatique

Capacité à travailler dans des équipes pluri - disciplinaires

Disponibilité pour les déplacements

Anglais et Espagnol



Mes compétences :

Gestion

Audit

Diplomatie

Finances

Commissariat aux comptes