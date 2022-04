Richard BELMAS

Motivé par une collaboration de longue durée

Fort d’une double compétence technique et commerciale acquise depuis 6 ans

A Casablanca, en tant que chef de projet technico-commercial et coordinateur des opérations, j'ai initié un projet coordonnant les évènements culturels et techniques du groupe PI Services, et en y assurant toute la partie marketing et relation clients.

J'ai également appris, au cours de mes diverses expériences, à développer des capacités de gestionnaire et d'administrateur de projets de façon parfaitement autonome.

Je tiens également à souligner mon sens du relationnel tant auprès des clients, des sous-traitants ou auprès de mes équipes.



Je souhaite vivement contribuer au développement d'une structure qui me donnera une chance .Par une prospection efficace et un savoir-faire dans le conseil je participerai surement à fidéliser ses clients en France ou ailleurs.(Surtout au Maroc )



Mes compétences :

Communiquant

Innovateur

Maîtrise de soi

Méthodique

Motivant

Persévérant

stratége