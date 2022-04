Richard BENISTON

Au poste d’ingénieur Mise en Service pendant vingt ans, j’ai acquis une expérience confirmée de l’industrie ferroviaire dans des domaines tels que la construction de matériel roulant, la mise en service, la livraison d'un produit fini et le service après-vente. Grâce à ma maîtrise de l’électricité et de la mécanique, j’ai également effectué des travaux de réparation et d’entretien en tous genres.



Mes compétences :

➢ Dépannage

Essais mécaniques

Mécanique

Electricité

Maintenance industrielle

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop