Richard BERTHEMET

Cuisinier pâtissier de métier j’ai pratiquement travaillé dans tous les types d’établissements de l’étoilé Michelin au restaurant d’entreprise et hospitalier. Ma formation et mon expérience professionnelle me permettent de pouvoir allier les compétences de contact, d’écoute et d’organisation du métier de responsable de restauration à celle de force de proposition et de persuasion du commercial ce qui me permet de pouvoir mettre du crédit à mon discours et de créer un esprit de confiance et de partenariat avec mes clients.

Commercial depuis plus de 15 ans, ma fonction actuelle m’amène à rencontrer aussi bien des chefs de cuisine que des intendants, coordinateur de marché, ingénieur restauration, ou D.S.E. Mon travail d’écoute, de conseil, d’implantation, de développement et de prospection est complété par celui de lobbying auprès des coordinateurs de marché ainsi que des adhérents.

Ce parcours m’a permis d’acquérir une expérience certaine dans les techniques de ventes aux professionnels. Autonome, rigoureux, doté de qualités relationnelles, j’ai su créer des liens avec des interlocuteurs exigeants.



Mes compétences :

Restaurants