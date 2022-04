Richard BERTHENET

Dans le cadre de ma fonction actuelle, mes principales missions sont :



- Organiser et définir la stratégie informatique du groupe en concertation avec le comité de direction

- Gérer, optimiser et développer le système d’information du groupe

- Manager l’infrastructure (VPN 10 sites, Virtualisation – VMWare 50 serveurs, LAN - 450 postes)

- Manager les projets et des équipes pluridisciplinaires

- Gérer les budgets du service et les allocations de ressources et assurer le reporting

- Concevoir les outils de communication et de pilotage du groupe (Intranet/Extranet, BI, CRM)

- Manager l’équipe informatique du groupe (7 personnes) et les correspondants distants

- Manager les partenaires, les prestataires et les fournisseurs

- Décrire et modéliser les processus de l’entreprise pour les optimiser (en particulier la Supply Chain)



Mes compétences :

Schéma Directeur

Lotus Notes

SAP

Office

Gestion

GPAO

WAN

VMWare