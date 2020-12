Bonjour,

Je suis quelqu'un de dynamique, respectueux, poli, désireux d'apprendre plus, manuel, intellect, passionné de diverse choses, très curieux.

Tout sujet dont je n'ai pas de connaissance me passionne, étant technicien je pense surtout a la Polyvalence, quand un sujet me tiens a cœur je met tout mon potentiel pour avoir des réponses à des questions.



Mes compétences :

Pack office

SharePoint

Teams/Skype

informatique