Bonjour,

Bienvenue sur mon profil. Je suis Seyfi BIBER, chargé d’affaires chez Feedback.



Feedback observe, écoute et analyse votre terrain pour vous permettre de garder un oeil sur vos points de vente.



Mes secteurs de prédilections : le secteur automobile et électroménager ainsi que les réseaux d’opticiens et d'audioprothésistes.



Je me suis spécialisé dans :

Les Imprimés Publicitaires & L’affichage

La qualité de service en points de vente

Les relevés en magasins pour les marques de grande consommation



Je suis à votre disposition pour développer ensemble l’optimisation de vos communications locales (Affichage, prospectus) et vos relevés & analyses terrain (client mystère, enquête de satisfaction, audit des normes et standards...).



Dans un univers de consommation en évolution constante, dans lequel le e-commerce prend une place de plus en plus importante, l’expérience client et la communication locale seront les principaux leviers pour développer le trafic et les ventes en magasin.

​



Mes compétences :

Formation sur les produits de mesure

Négociation, ventes, suivi d'affaires

Prospection, présentation de produits

Connaissance électronique, électrique, mécanique

Developpement porte feuille client

Commercial

Technicien