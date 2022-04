Richard BERTRAND

Vous accompagner dans la maîtrise de votre Système d’Information pour vous garantir la pérennité de votre entreprise c’est la mission que s’est fixée la société ACTECIL.



Une des causes des défaillances des entreprises repose sur la perte et/ou l’altération des données (informations clients, fournisseurs, process de productions de ventes etc.) mais aussi sur le non alignement de la stratégie de l’entreprise sur ses ressources informatiques et sur la non maîtrise des risques législatifs liés à la mise en œuvre d’un système d’information.



Quelque soit vos domaines d’activités, vos facteurs clés de succès, la société ACTECIL vous accompagne et vous conseille dans vos stratégies de développements pour les sociétés implantées ou souhaitant s’implanter en France mais aussi à l’International.



Vos plus values:



- La vision globale et une réponse graduée en environnement international ou franco-francais

- L'intégration de vos valeurs dans l'élaboration de solutions

- Une expérience reconnue dans le développement de Systèmes d'Informations mono-site mais aussi à envergure internationale



Notre offre:



- Le conseil et le Coaching (Equipe dirigeante, DSI, Projet,..)

- La sécurisation de votre Patrimoine Informationnel

- Analyse des risques liés au système d'information

- Certification ISO 27000

- Spécialisation Informatique et Libertés

- pour maîtriser les risques et être en Conformité avec la Loi Informatique et Libertés

- pour garantir la pérennité de votre organisme et des outils mis en oeuvre

- pour éviter tout risque de sanction, de situation conflictuelle ou de blocage

- pour gagner en efficacité sur l’usage et les données de vos fichiers à caractère personnel



Un catalogue d’offres packagées pour aider les entreprises, les organismes publiques et associations a faire face à ces contraintes.



La société ACTECIL a développé ses contacts et s'est entourée de gens compétents dans la plupart des pays.



