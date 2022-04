Richard BIONDI

Concevoir des éléments visuels de communication

(image, dessin, logo, graphisme, ...)



Définir les étapes de réalisation de la commande

(mise en page, imposition, flashage, ...) et contrôler le support fourni



Saisir le texte ou réaliser la maquette à partir du manuscrit, pré-projet, brouillon



Rechercher et sélectionner des documents et des images dans des bases de données



Mettre en page et enrichir le document (intégration texte, image, correction, ...)

selon les règles typographiques et la charte graphique



Traiter textes et images en fonction des modes et des supports d'impression



Contrôler le document finalisé et vérifier sa conformité

(charte graphique, maquette, ...) pour présentation du Bon à Tirer



Détecter et corriger des dysfonctionnements

sur un poste de travail ou alerter les services de maintenance, fournisseur, ...



Coordonner l'activité d'une équipe



Mes compétences :

Créatif

Organisé

Acrobat Pro

Quark Xpress

Photoshop

InDesign

Adobe Dreamweaver CS6

Adobe Illustrator CS6

Adobe Flash CS6

Quark Publishing System

PC Hardware

Citrix Winframe

Apple Mac

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Acrobat